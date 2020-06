Señor director:



Soy un humilde trabajador que sólo tiene su moto para trasladarse. Se trata de una herramienta de trabajo con la que me gano la vida. Trato de mantenerla y cuidarla de la mejor manera para que no se rompa, porque la situación económica es muy delicada. Pero veo que desde los distintos organismos públicos no cuidan a los ciudadanos. Las calles deberían estar en buenas condiciones de tránsito para evitar accidentes que cuesten la salud de las personas como también daños materiales. Ayer nomás, no pude frenar a tiempo y destrocé la rueda delantera con un bache en calle Santa Fe y Tucumán. Pero ese es solo un ejemplo. Hay innumerable cantidad de baches, grietas y pozos por todas las calles del Gran San Juan. Pido por favor a las autoridades municipales arreglar calles y avenidas con materiales de buena calidad y no con un remiendo que dura unos pocos días como el que pusieron en la esquina de Sargento Cabral y Avenida Paula Albarracín de Sarmiento.