Señor director:



Dijo Descartes "Pienso, luego existo'', si lo aplicásemos para entender la importancia de la educación en la vida de los países, sin duda alguna se podría afirmar que no existe la posibilidad de desarrollar un país en todos sus aspectos, si primeramente no se tiene un sistema educativo nacional de calidad. Esta apreciación de la "Educación'' representa en la máxima de Descartes la prioridad en el orden lógico de las cosas, "Pienso''. A partir de allí es posible, generar las respuestas de cómo aprovechar en forma eficiente y racional la explotación de los recursos naturales con que se cuentan. Así como lograr la transformación de los mismos en bienes y servicios a través de procesos dinámicos de industrialización que permitan ser competitivos en un mundo globalizado. Esto es "luego existo''. Esto que en principio se aprecia a modo de ejemplo para generar un sistema productivo general, es susceptible de aplicarse a todo el complejo entramado de la vida en sociedad, dando lugar al desarrollo de todos sus aspectos sean: culturales, artísticos, económicos, sociales, políticos etc. Y todo ello en armonía con un medio ambiente sustentable que contemple las futuras generaciones. Podríamos decir ahora, "Educamos, luego desarrollamos''. Argentina cuenta con todas las condiciones para ser un gran país, vasta superficie geográfica, baja densidad poblacional, recursos mineros de todo tipo, tierras fértiles de grandes extensiones, suficiente agua segura y distintos tipos de climas para la explotación agrícola y ganadera, ríos navegables, puertos, costas y plataforma marítima con grandes recursos. Si somos capaces, a través de la educación de "pensarlo'', podemos augurar y asegurar la "Existencia'' de un país plenamente soberano, con alto grado de desarrollo y sustentabilidad. Es nuestro deber apuntar a esos objetivos en forma inmediata. Como conclusión, y sin parecer una verdad de perogrullo, invertir en educación nunca es un gasto para la nación, sino una contribución a su desarrollo. (Referencia "René Descartes - filósofo, matemático y físico Francés, 1595-1650'').





Ing. Emilio Fernández DNI 10.759.269

Docente UNSJ-FI