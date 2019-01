Señor director:



Leyendo las páginas de vuestro diario, una nota me llamó la atención y sentí mi corazón compungido. Se trata de que hay un alarmante problema de peso en el 77% de niños que asistieron a las colonias de vacaciones el año pasado. Esto me hace pensar que el problema de la educación es generalizada. Los padres jóvenes y muchos abuelos que también son jóvenes, no recibieron educación de calidad en los últimos años en el marco de una crisis generalizada de valores morales, de civismo y democráticos. Por tal motivo, creo que es una necesidad de Estado que en las escuelas sea obligatoria la presencia de profesionales de la Psicología y Nutricionistas, con el fin de enseñar a niños, adolescentes y padres a conducirse tanto en la educación emocional, motivación, como también detectar trastornos alimenticios y enseñar a alimentarse correctamente.