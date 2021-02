Señor director:



El peligro al que se exponen ciclistas y motociclistas cuando circulan por lugares que no les corresponden es un mal que a pesar de haber sido señalado en numerosas ocasiones no cesa. Al parecer no entienden que ante cualquier coalición ellos son los que saldrán más perjudicados y sin embargo siguen circulando como locos, haciendo zig zag entre los vehículos y cortando camino por cualquier lado, además de no respetar los semáforos ni los cruces peligrosos.



En el caso de los ciclistas la concientización debe venir desde muy pequeños, ahora con los motociclistas es otra cosa ya que para obtener el carnet de conductor deben rendir pruebas teóricas y prácticas, es decir que conocen muy bien lo que está permitido y lo que no está permitido.



Solo pido que se ponga un poco más de control y que se enseñe educación vial a esos dos sectores para evitar tener que lamentar desgracias futuras.

Aníbal Penizzoto

DNI 16.034.021