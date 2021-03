Señor director:



Este es un tiempo histórico que vive la humanidad y en particular nuestro país. El motivo es una pandemia provocada por un virus desconocido. En este contexto, se hace necesario replantearse conductas individuales y colectivas, como también modos culturales de enfrentar este tipo de situaciones traumáticas. Es por eso que resuena la obra de Domingo Faustino Sarmiento, en su incansable tarea de educar al soberano, con contenidos que enriquezcan a las personas para que sepan actuar con sabiduría en los distintos momentos de la vida. Esa es una de las deficiencias en nuestra cultura nacional. En la actualidad vemos que los argentinos en general no respetamos las leyes. No respetamos nuestra Constitución Nacional, salvo, cuando algún interés político lo requiera desde algún sector. Entonces, no se puede esperar que un pueblo sea disciplinado para evitar contagios por el Covid-19, como por otras enfermedades como el dengue o bien con otras situaciones vinculadas al interés de la nación reflejadas en el bien común. Por tal motivo, hay que hacer foco en la educación, por si quizás, los niños de hoy, sean los grandes hombres y mujeres del futuro, que saquen a flote este hermoso país tan castigado por la corrupción.



Alfredo Bonelli

DNI 12.545.846