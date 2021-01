Señor director:



En estos primeros días que estamos transitando del año 2021, debemos dejar la hipocresía de lado y reconocer que vivimos en grietas como comunidad que debemos saber reconocer, aceptar y eliminar las que sean nocivas para la sociedad. Una de esas grietas es el "egoísmo" versos "el bien común". Esto no sólo podemos adjudicarlo a quienes ejercen la función pública, sino a la sociedad en su conjunto. Vimos durante la cuarentena de 2020 que un gran espectro de la sociedad que recibe ingresos del estado, no les interesó la suerte de miles de personas que perdieron sus trabajos en el sector privado, pymes que cerraron definitivamente y tantas penurias más. Y en el otro costado de la balanza está "el bien común", enunciado en la Constitución Nacional. Sin dudas, la gran responsabilidad de los gobiernos de turno, es generar acciones que favorezcan a toda la población en su conjunto y no a sectores que sean manipulables por el voto. Somos todos argentinos y todos tenemos derechos y obligaciones. Necesitamos que trabajemos por el bien de todos y eliminar el egoísmo de la sociedad.