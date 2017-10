Señor director:



Los exalumnos promoción 1967 de la Escuela Normal Regional San Martín cumplen sus Bodas de Oro de egresados. Las celebrarán este viernes 20 de octubre. Cómo no celebrarlo. El título conseguido cambió nuestra vidas. Esta escuela nos formó para ser maestros a estos 122 alumnos. Damos gracias a Dios por ser maestros y sentirnos tan gratificados. Tuvimos profesores exigentes, directivos siempre presente. No existía el bullying. Todos éramos iguales. No habían ricos ni pobres. Esta es la cosecha 1967: maestros, profesores, directores, supervisores, licenciados, enólogos, abogados, médicos, empresarios y hasta un comisario. Escuela Normal Regional San Martín, hoy estamos aquí para agradecer la formación que se nos dio. Hoy, todos unidos y a una sola voz te decimos: ¡presente!