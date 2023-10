Este mes el Club Atlético Unión cumple 59 años de vida institucional y el pueblo de Rawson lo acompaña.



¿Cómo explicarlo, no? Tanto tiempo, tantos años desde que sentí ese sentimiento indescriptible que pude haber sentido muy pocas veces en la vida. No recuerdo cómo empezó todo, para ser sincero. Lo que sí tengo grabado en mi corazón y en mi memoria es esa emoción tan grande que me hizo sentir mi amado Club Unión que nació allá por el 12 de octubre de 1964, hace ya 59 años.



Aún me sigo emocionando cuando escucho "la blusa azul", cuando voy a la cancha y veo a todo el pueblo pintado de ese azul que nos cubre el alma. Esta bella institución me hizo conocer una gran variedad de personas, que con una mano en el corazón me enorgullece decir que hoy son grandes amigos.



Mi querido azul de Rawson, hoy estás cumpliendo un año más de vida institucional y ten por seguro que estaremos a tu lado toda nuestra vida y estoy seguro de que no hablo sólo por mí.



Te acompañamos desde el principio en las buenas y en las no tan buenas. Hoy tenemos que ser realistas, no atraviesas el mejor de los presentes, pero no tenemos ninguna duda de que saldrás de esta situación como tantas otras veces.



Muchas personas que te alentaban ya no están, pero desde arriba están brindando por ti. Esta pasión no tiene fronteras. Hoy el cielo se vuelve a teñir azul una vez más.



Unión es una familia que debe tirar para un mismo lado. Todos unidos. Los que estuvieron dejaron su huella, los que estamos debemos seguir trabajando de forma inalcanzable para dejar en lo más alto al orgullo de Rawson ¡y los que vendrán en un futuro tomarán de base todo lo inculcado para prosperar y cumplir objetivos y sueños de los socios unidos en fraternidad y unión!



Por Ángel Alfredo Andrada