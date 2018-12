Señor director:



Una gran mayoría de personas en el mundo no hablan ni creen en el Diablo, y no pocos católicos también cuestionan su existencia. No digamos los jóvenes. Pues bien, durante los días que se celebraba el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes, el papa Francisco lanzaba un video especial advirtiendo sobre las tentaciones del Diablo y pedía rezarle a la Virgen. Francisco, mediante una nueva edición de "El Video del Papa'', ha pedido a los fieles un esfuerzo especial para rezar el Rosario por toda la Iglesia. La Red Mundial de Oración del Papa lanzaba el video en el marco de la campaña #PrayForTheChurch. El Santo Padre recuerda las trampas del Diablo en la vida cotidiana: "El Diablo te presenta un regalo, pero vos no sabés lo que tiene adentro''. Entre otros ataques se refiere a toda clase de abusos, sea sexual, de poder y de conciencia, sumando divisiones internas. Que el Papa hable del Diablo en el mismo momento que se estaba celebrando el Sínodo de los jóvenes, me parece que es algo que hay que tener en cuenta.