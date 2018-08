Jugadoras argentinas cantan con gran sentimiento el Himno Nacional.

Me emocione profundamente en el momento en que fue cantado nuestro Himno Nacional, en el inicio del partido de hockey sobre césped entre Las Leonas (Selección Argentina) y el seleccionado de Australia, disputado el miércoles último. Me pareció maravilloso la adaptación que se hizo para que los que estaban presente en el partido pudieran cantar parte de la letra y no se limitaran solamente a corearla con un "oh!'' que no habla muy bien de nosotros, ya que para el resto del mundo es como si nuestro Himno no tuviera letra, cuando en realidad la tiene y es muy significativa.



Apenas escuché los acordes de la parte introductoria, pensé que sería más de lo mismo, pero con gran sorpresa escuché que se pasó a la parte cantada en que se expresa "sean eternos los laureles/ Que supimos conseguir/ Que supimos conseguir/ Coronados de gloria vivamos/ ¡O juremos con gloria morir!...



Por televisión pudimos ver como las jugadoras y el público argentino presente en el estadio cantaron con gran fuerza nuestra canción patria, transmitiendo un mensaje a todo el mundo y no sólo un oh...oh...oh..que no dice nada.



Espero que en las demás disciplinas deportivas se adopte esta modalidad de cantar el Himno Nacional, especialmente en el fútbol, que es uno de nuestros máximos deportes con representación internacional.





Por Mabel del Rosario Martínez - Docente - DNI 16.023.972