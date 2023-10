El papa Francisco pidió por la liberación "inmediata" de los rehenes capturados en Israel por el movimiento islamista palestino Hamás y dijo estar "muy preocupado" por la violencia desatada en Israel y la Franja de Gaza con "víctimas inocentes" de los bombardeos. "Pido que los rehenes sean liberados de inmediato", declaró el pontífice tras su audiencia general semanal en el Vaticano. "Quienes han sido atacados tienen derecho a defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos de Gaza, donde hay también muchas víctimas inocentes", prosiguió.



"El terrorismo y los extremismos no contribuyen a lograr una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia y la venganza, y hacen sufrir a unos y otros", destacó el jesuita argentino. "Medio Oriente no necesita guerra sino paz, una paz basada en la justicia, el diálogo y el coraje de la fraternidad", insistió el Papa, que no mencionó por su nombre ni a Israel ni a Hamás.



Israel bombardeó cientos de objetivos de Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, desde que el sábado los islamistas lanzaron una amplia ofensiva sorpresa en suelo israelí. El domingo, el Papa ya manifestó su "solidaridad con las familias de las víctimas" y pidió el cese de "los ataques y las armas". Las autoridades respectivas reportaron hasta el momento cientos de muertos en Israel y en la Franja de Gaza. Israel dijo además haber encontrado los cadáveres de unos 1.500 combatientes de Hamás en Israel y en los alrededores de la Franja de Gaza.



Por Agencia Télam