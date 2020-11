Señor director:



Benedicto XVI, ahora Papa emérito, nos ha dejado pensamientos profundos acerca de la creación, que veremos textualmente. Nos dice: "Al ver la belleza de las criaturas y constatar la bondad que existe en todas ellas, es imposible no creer en Dios y no experimentar su presencia salvífica y consoladora. Si lográramos ver todo el bien que existe en el mundo y, más aún, experimentar el bien que proviene de Dios mismo, no cesaríamos jamás de aproximarnos a él, de alabarlo y darle gracias. Él nos llena continuamente de alegría y de bienes. Su alegría es nuestra fuerza''. Luego prosigue diciendo: "Ante este panorama de prados, bosques y cumbres que tienden hacia el cielo, brota espontáneo en el corazón el deseo de alabar a Dios por las maravillas de sus obras y nuestra admiración por estas bellezas naturales se transforma fácilmente en oración''. Y prosigue el Papa: "Amar las cosas humanas, amar las bellezas de su tierra, no sólo es muy humano, sino que además es muy cristiano y precisamente católico''. Y una reflexión final del Papa es la siguiente: "Todo lo que Dios crea es bello y es bueno, impregnado de sabiduría y amor; la acción creadora de Dios trae orden, introduce armonía, dona belleza''.

Dr Francisco Lázzaro

Médico - MP 1760