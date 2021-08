Señor director:



Un día como hoy, pero de 1994, muere en Buenos Aires, Roberto "Polaco'' Goyeneche, popular cantante de tangos. En 1944 inició su carrera como cantor de la orquesta de Raúl Kaplún y en 1956 se convirtió en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, con quien grabó 26 temas. Se consagró más tarde como cantante solista. Había nacido en Buenos Aires el 29 de enero de 1926.



Uno de sus tangos más populares es "La última curda'': "Lastima bandoneón, mi corazón/ Tu ronca maldición maleva/ Tu lagrima de ron me lleva/ Hacia el hondo bajo fondo/ Donde el barro se subleva/ Ya sé, no me digas, tenés razón/ La vida es una herida absurda/ Y es todo, todo tan fugaz/ Que es una curda, nada más/. Mi confesión''.

Teodoro Fuentes

