El Secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, el presidente del Club Del Bono, Luis Salcedo Garay, socios y simpatizantes de la institución recibieron la noticia de aportes para mejorar la infraestructura de sus instalaciones en el marco del programa "Yo amo mi club".

El club Juan B. Del Bono, representa cabalmente la suerte de los equipos chicos. Que son chicos en algunos aspectos, pero grandes en otros. Chico en recursos, en dimensiones de su cancha. Pero grande por el corazón de su hinchada, el esfuerzo de sus dirigentes, y también por la cantidad de disciplinas deportivas que promueve. Del Bono no solo es fútbol masculino, sino también femenino, incluido divisiones inferiores y la escuelita de esa disciplina. Allí se practica básquet en ambos sexos. También es ciclismo, organizador de la clásica "Doble Calingasta", futsal, masculino y femenino, y vóley.



El club, nos cuenta su presidente, cede sus instalaciones para reuniones de distintas ONG, siendo así un club más social que deportivo. "Ahora le toca a Del Bono", le habría indicado el gobernador Sergio Uñac al Secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica. Y fue así como se organizó una reunión, días pasados, en sus instalaciones de Rivadavia, para el anuncio más importante tal vez de la historia del club.



El Gobierno de San Juan, continuando con su plan "Yo amo a mi club", se hará cargo de la construcción de una nueva cancha de básquet, para lo cual se reemplazará el actual tinglado por unos más amplio y moderno, se construirán tribunas nuevas, baños para varones, mujeres y discapacitados, iluminación led, vestuarios innovadores, piso parquet, tablero luminoso indicador de score, tiempo cambios, etc. En fin, una joya que prestigiará la populosa barriada de la Esquina Colorada.



Una revolución fue lo que anunció Chica esa noche, para alegrón de la hinchada y de su presidente, Luis Salcedo Garay, que lleva veinte años en esa función y que antes de retirarse, quiere dejar esta obra para disfrute de la gran familia "bodeguera".



Es de destacar el empeño del gobernador y su equipo de deportes, en apoyar las instituciones barriales.



En fin, una labor extraordinaria y de la cual Del Bono viene a ser el próximo beneficiario, con obras que pueden estar inaugurándose en pocos meses.





Deporte y salud



En este siglo XXI, un estudio universitario asegura que es necesario practicar alguna disciplina para ayudar el nivel cognitivo y cerebral. "Si el ejercicio físico fuera una pastilla, dicen los entendidos, no habría médico que no la recetara. Reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas, la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión arterial, el cáncer de colon y mama, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, la obesidad, la osteoporosis, la sarcopenia, la dependencia funcional y las caídas en ancianos, el deterioro cognitivo, la ansiedad y la depresión. Esto, y más, con escasos efectos secundarios si la dosis es adecuada". Además, y tal como afirmó Jorge Chica durante el referido anuncio, el tema de favorecer el deporte no solo tiene que ver con la salud, sino también en el rescate de la juventud, hoy tan expuesta a los peligros de la calle y la noche.