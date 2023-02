El edificio de donde cayeron las gemelas argentinas acosadas en España.

A punto de comenzar el ciclo lectivo 2023 en la mayoría de las provincias argentinas, un hecho que conmueve e indiga, sucedió en Barcelona, España y las protagonistas fueron dos hermanas de 12 años, víctimas de bullying o acoso escolar. Un tema que requiere en nuestro país como en San Juan, tomarlo definitivamente con total seriedad y responsabilidad por parte de las autoridades escolares, docentes, padres y alumnos, es decir, la "comunidad educativa'' como se le llama en estos ámbitos. El caso sucedió en los últimos días y conmocionó no solo a España, sino que repercutió en Argentina. Mientras avanza la investigación del caso de las gemelas argentinas que cayeron desde el tercer piso del edificio donde vivían en el municipio de Sallent, España, en las últimas horas medios locales difundieron algunos fragmentos de las cartas que las menores de 12 años dejaron en el balcón desde el cual se precipitaron. De los manuscritos surgiría el motivo por el que una de ellas habría decidido terminar con su vida y la voluntad manifiesta de su hermana de acompañarla.



Las cartas de Alana y Leila

De acuerdo con una publicación de Telecinco, en el texto dejado por Alana, que además de sufrir acoso escolar por su acento argentino era discriminada por haberse autoidentificado recientemente como "Iván'', se lee: "Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir''.

Por su parte, en la carta dejada por Leila aparece la determinación de esta última de seguir a su gemela en su decisión y un pedido de disculpas dirigido a sus allegados. "Disculpas a todos. Ustedes saben lo que yo amo a mi hermana. Yo ví todo el bullying que sufre ella. Voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar a donde ella quiere'', señala el manuscrito.

El contenido de los textos refuerza la hipótesis del suicidio por acoso escolar por motivos de de xenofobia o transfobia, escenario que empezó a ser investigado por el Departamento de Educación de la Generalidad mientras que en paralelo se desarrolla la correspondiente causa judicial.

En este contexto, el organismo comunicó la activación de la Unidad de Apoyo al Alumnado en situación de Violencia (USAV) para abordar la posible situación de bullying en el instituto Llobregat de Sallent al que asistían las hermanas, una de las cuales -Alana- falleció al caer desde el balcón del departamento en el que vivían con sus padres, en tanto que la segunda -Leila- permanece internada en el hospital de Sabadell. También se involucró el Defensor del Pueblo de Cataluña, que el jueves abrió una actuación de oficio y le requirió al Departamento de Educación y al Ayuntamiento de Sallent información para determinar si el instituto tenía conocimiento acerca de alguna posible situación de acoso.



"Lo estaban pasando mal''

A lo largo de la última semana, fueron numerosos los testimonios que alimentaron la hipótesis de que Alana y Leila eran víctimas de un feroz acoso escolar. En diálogo con medios españoles, Kevin, un primo segundo de las gemelas, fue el primero en asegurar que las niñas sufrían bullying en el instituto Llobregat. "Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Lo estaban pasando mal, y de hecho tenían turno para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave'', explicó.



Por Redacción DIARIO DE CUYO

Fuente: La Nación