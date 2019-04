Los animales también necesitan amor y apoyo

Los animales tienen la cualidad más valorada por cualquier ser vivo. Son amor en estado puro, por lo que debemos esforzarnos entonces en devolverles al máximo eso que ellos nos dan. Si somos justos y realistas estamos en deuda con ellos, porque ellos siempre están... Estamos acostumbrados a pensar que solo los humanos podemos poner ejemplo de fidelidad y lealtad hacia el otro. Sin embargo, entre los animales también hay verdaderos románticos fieles a su pareja "en alegría y en tristeza hasta que la muerte los separe''. Cuando un animal es monógamo sólo se aparea con un individuo del otro sexo y en el reino animal hay especies que han hecho de la fidelidad una forma de vida. Ellos también sienten amor, pese a que algunos estudios sobre comportamiento de las relaciones que surgen entre los animales no trascienden. Pero este aparente "amor sin igual'' podría ser mucho menos exclusivo de lo que pensamos. De hecho, las investigaciones demuestran que el amor, el afecto y el cariño no son únicos de la especie humana. Los animales también necesitan amor y apoyo. Pero este aparente "amor sin igual'' podría ser mucho menos exclusivo de lo que pensamos. "El amor por los animales eleva el nivel cultural del pueblo''. Esta es una frase célebre que seguro has escuchado en alguna ocasión. ¡Y cuánta verdad y razón contiene! A simple vista parece una afirmación simple y sin mucha lógica. Pero veamos cómo amar a los animales nos eleva nuestro nivel cultural. El amor por los animales, el arma más poderosa del ser humano.