Resulta gratificante observar que en distintos departamentos de la provincia como se llevan a cabo distintas fiestas populares en medio de jornadas muy calurosas que nos depara la estación veraniega. Digo esto porque, soy de las miles de personas que no se pueden ir de vacaciones y que al menos, disfruta de espectáculos gratuitos como lo fue el Park Fest, que se llevó a cabo en el Parque de Mayo, en el marco de la Vuelta de San Juan en ciclismo. También hay que sumar las celebraciones departamentales como la de Albardón; Iglesia con su Fiesta de la Semilla y la Manzana; Calingasta con la Fiesta del Ajo; Caucete con la Fiesta Nacional de la Uva y el Vino; Rawson con la Fiesta de la Doma y Folclore y así sucesivamente. Sé que todo tiene un costo. Alguien pagó con nuestros impuestos a los artistas, personal técnico, de seguridad, entre otros. Pero de verdad, creo también que para quienes no tenemos las posibilidades de ir a clubes con pileta o no tuvimos vacaciones porque hay que trabajar para llevar el pan de cada día a nuestros hogares, estos momentos de esparcimiento son como un bálsamo en medio de estas altas y agobiantes temperaturas. Con esto quiero decir y proponer a modo de idea, que se haga un calendario veraniengo más nutrido para bien de toda la comunidad. Esto redundará en beneficios y atraerá turismo. Seguro que se hará el esfuerzo por parte de las autoridades provinciales y empresarios para volver con el Park Fest el verano próximo y demás celebraciones populares en cada departamento, en los que puedan presentarse artistas sanjuaninos, conocidos o no. Esta experiencia maravillosa debe repetirse el próximo verano para bien de todos los sanjuaninos.

Las fiestas populares son posibilidades de esparcimiento para los sanjuaninos y una oportunidad para promocionar el turismo en verano.