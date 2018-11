Señor director:



El pago del bono de 5.000 pesos para fin de año ha centrado la atención de todo el país en estos últimos días. Mientras la inflación es el problema mayor que tenemos, seguimos implementando medidas para alentarla aún más y no atacamos las causas que la provocan. Lo malo es que este bono del que tanto se habla, no significará ningún alivio para los asalariados. Por el contrario van a perjudicarlo, porque los precios se incrementarán en función de las expectativas de ventas que se están creando. Usted imagínese, no es más grave que la inflación trepe a que a un trabajador se le pague un bono de 5.000 pesos en varias cuotas. Esto último hará que esta ayuda económica no sea más que un engaño, ya que en la práctica por mes cada empleado recibirá una auténtica miseria. Para colmo, se sabe lo que esto puede perjudicar a una empresa pequeña, poniendo en riesgo la fuente laboral del propio empleado "beneficiario". ¡Por favor, señores del Gobierno y sindicalistas! Busquemos soluciones reales a los problemas que tenemos. No sigamos creando ilusiones en la gente que cree que con una medida como esta, se podrá superar esta situación económica y social. No busquemos soluciones fáciles, busquemos con inteligencia cómo se puede salir de esta situación con medidas cuyas consecuencias no sean peores que la pretendida solución.



Renzo Eduardo Torres DNI 14.935.018