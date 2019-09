Señor director:



Con la creación del Predio Ferial de Chimbas, esa zona del departamento toma un nuevo color. Se nota más vida, más movimiento de personas ahí en las cercanías de lo que fue el río San Juan. Pues bien, en la calle Costanera, que bordea el antiguo cauce de agua, en una esquina estaba el busto de Juan Domingo Perón, ex presidente de la Nación. Pero el busto ya no está y no se sabe desde cuándo. Lo cierto es que sólo está el pedestal. Es de esperar que este acto delictivo perpetrado por manos anónimas, sea investigado. De todas maneras, también es un llamado de atención a las autoridades municipales y provinciales para trabajar en infraestructura de la zona y mayor vigilancia durante las 24 horas del día, con el fin de que es la antigua calle Costanera, retome bríos de un San Juan moderno y pujante del siglo XXI.





Nicanor Compagnucci DNI 12.827.287