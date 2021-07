Señor director:



Al salir de trabajar al medio día, algo me llamó la atención. Ver negocios dedicados a la gastronomía con el espacio colmado de comensales, aquí en pleno centro sanjuanino. Con todos los protocolos y medidas sanitarias solicitadas por el gobierno. Me causó alegría ver a mozos apresurados por atender de la mejor manera a los clientes. Detrás de mi barbijo esbocé una sonrisa y algo de alegría me invadió. Esa alegría me dio esperanza de que tanto la pandemia como la situación económica, política y social mejoren en bien de todos los argentinos.