Señor Director:



Por el impulso o por el deseo de realizar operaciones de compra-venta de tierras, transacciones comerciales, o sólo por conocer las riquezas y progresos de la Argentina, de todas sus provincias y territorios nacionales, se editó un libro en el año 1908: "La Argentina", cuyo autor fue Luis D. Rodríguez, inspector de Agencias del Banco Hipotecario Nacional. Este libro contiene toda la información brindada por especialistas de cada región, muy bien descripto. Todas las riquezas de cada provincia y territorios. Sirviendo de guía para los inversores, desde el clima, suelos, agricultura, minería, ganadería, riego, etc.



Leyendo esta importante guía, ya documento histórico, me llamó la atención en cuanto hace referencia a los climas de cada provincia y sobre todo de San Juan.



Una ciudad de San Juan de 160 manzanas (126 de Norte a Sur, por 10 de naciente a poniente, de una cuadra española o sea 125 metros), circunscripta por cuatro avenidas. Todas sus calles estaban empedradas y alumbradas con gas acetileno. La ciudad está provista de aguas corrientes filtradas. Pronto se dotará por medio de cañerías de un servicio a los cuatro departamentos.



Ese año nuestra provincia tenía una población de 99.000 habitantes.

El clima del año 1908 fue muy seco y tanto en la región montañosa como en los llanos, son muy raras las lluvias. Con fuertes vientos fríos, como calientes, del Sur como del Norte, dice la publicación. A continuación las temperaturas medias, máximas y mínima de cada mes en San Juan.



Enero: 28º 42º 13º; febrero: 26º 42º 14º; marzo: 23º 42º 9º; abril: 18º 37º 4º; mayo: 18º 29º 1º; junio; 9º 29º 1º; julio: 10º 31º 1º; agosto: 12º 32º 0º; septiembre: 15º 37º 9º; octubre: 19º 40º 5º; noviembre: 23º 41º 10º; diciembre: 25º 41º 11º.

Mes más frío: junio. Mes más caliente: enero. Amplitud térmica anual: 16.55º.



Estos datos fueron del año 1907, o sea 109 años atrás, cuando nadie hablaba de "calentamiento global", "capa de ozono" o "deterioro del medio ambiente", etc, temas que hoy preocupan al mundo. Pero si leemos en detalle, el clima en San Juan de esos años, es casi el mismo del 2016.



Si tenemos casi el mismo clima, ¿cuándo se ha deteriorado el factor climático, ya que en más de 100 años no se nota tal cambio?