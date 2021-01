Una de las formaciones del club Esquina Colorada.

Son muchos los jugadores que llegan a primera, pero son muchos más los que quedan en el camino. Son una legión. Amantes de la pelota, fueron animadores de interminables "picados" en los baldíos de la zona. En mis años de adolescente, yo pertenecí a ese clan. Como varios de mis amigos. Los que no llegamos. Varios jugaron en las inferiores del club del barrio, en mi caso Del Bono, pero por una u otra razón fuimos quedando a un costado del camino. Muy pocos, llegaron a ser parte del "once" titular del club. En una etapa anterior, parecía más accesible hacerlo, ya que figuras como Edgar Villalba, el "Chancay" Robledo, los hermanos Herrera, "Pico" y Pedro, el "Gato" Algañaraz, el "Cuchillo" Sánchez, Wilson Quiroga, el "Flaco" Peña, el "Gringo" Carmona, el "Poroto" Videla, Walter y Carlos Astorga, el "Cacho" Chiffel, el "Cunacha" Nuñez, Roque Mercado, el "Catoira", el "Negro" Hinojosa, y otros que huyen de mi memoria, y la de Juan Videla, que me ayuda en el recuerdo, salieron del barrio. Estos sí que ocuparon una plaza en el equipo principal y coronaron de este modo sus sueños de "llegar a primera". ¿Qué fue de los otros? Siguieron por unos años despuntando el vicio en los potreros del barrio y después consolidaron sus vidas de adultos, trabajo, matrimonio, hijos. En fin. La historia de cualquier barriada. Pero hubo un grupo de muchachos que, lejos de perderse en el anonimato de los que no llegaron, decidieron encauzar en un club sus ansias de vestir de corto, calzarse una camiseta y armar un club para jugar en las distintas liguillas que hay en la provincia. En ellas se conjugan reconocidos exjugadores, con estos muchachos que no supieron de las mieles de jugar en primera división. Fue así que tuvo su origen el club "Esquina Colorada", que fue una idea que se fue gestando mucho antes de la fecha de fundación. Tenía por propósito homenajear al lugar de pertenencia, donde nacimos y criamos. Arrabal forjado y formado por nuestros padres. Esa fue la idea principal hasta que se fundó definitivamente el 12 de octubre de 1977, entre los que estaban Mario Escobar, Juan López, Ernesto Quiroga, Carlos Castro, entre otros, con el objetivo de participar de los diferentes campeonatos de aquella época. También fue cofundador de la prestigiosa Liguilla de Rivadavia, donde es uno de los animadores de los torneos organizados por esa entidad, destacándose en diferentes categorías. "Para sus seguidores, todos los años les tienen un regalo especial. Los que se destacan demostrando interés en apoyar el club, se les otorga el Diploma de Honor del Buen Hincha, que es un reconocimiento a ese gesto", nos cuenta Juan López. El club cuenta con la categoría veteranos, libres y maxiveteranos. Esta nota se la merecían los muchachos del club Esquina Colorada, a quienes debemos la prolongación de la rica historia de nuestra barriada.