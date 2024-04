Señor director:

En medio de una situación tan grave como lo es el dengue, no se nota que haya una gran campaña local para luchar contra los insectos de todo tipo, en especial moscas y mosquitos. Si bien en Rawson anunciaron fumigación para combatir los mosquitos, no se nota que eso suceda en otros lugares, como tampoco una campaña total en la provincia para erradicar todo tipo alimañas que conspiren contra la salud humana. Sin dudas, todos los ciudadanos debemos organizarnos, ya sea con nuestros municipios, uniones vecinales y organizaciones no gubernamentales para higienizar nuestros barrios en primer lugar y asesorarnos de cómo combatir este mal que provoca enfermedades como la mencionada. Creo que como comunidad debemos ser conscientes que nos tenemos que cuidar entre todos para evitar enfermedades y contagios.



Elvira Lombardini

DNI 6.893.251