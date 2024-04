Señor director:

El dengue es una enfermedad de la que poco y nada se desea leer porque ya con el covid-19 tuvimos suficiente. Las náuseas, vómitos, la descompostura en general comienza no en todas las personas por igual, pero sí hay una coincidencia en cuanto a la fiebre entre 40 y 38 grados que no se va hasta 48 o 72 horas. Poco se habla de las consecuencias psicológicas de haber cursado los angustiosos días de la dolencia y de cómo hacer para seguir adelante con lo que viene después de casi 21 días de sufrimiento. Incluso en los casos que también se tuvo covid-19 y aún subyacen en dichas personas lo padecido durante esa enfermedad. Desde mi humilde opinión, la familia de los afectados están llamadas a ser el muro de contención, porque no es sencillo experimentar esos malestares generalizados. Todos, como familia y sociedad, aportar algo de sí para hacer llevadero el tiempo que esto dura e incluso con ayuda psicológica para superar esos difíciles momentos.



Ada Gámez

DNI 14.991.576