Señor director:



No tengo la menor duda de que muchos clubes sanjuaninos trabajan muy bien con sus divisiones infantiles y juveniles. Pero también hay que reconocer que hay instituciones que les cuesta mucho tener profesores que enseñen en cada disciplina deportiva. Eso lo podemos observar, en especial en el fútbol.



Como simple espectador y simpatizante de un club local, siempre me llama la atención (como a muchos sanjuaninos), que las dirigencias de las instituciones tienen que salir a contratar futbolistas foráneos para armar sus equipos y de esa manera participar, ya sea de un Torneo Federal A, B o Campeonato de primera División del Fútbol Argentino.



Creo que una casa se levanta desde sus cimientos. Entonces, una de las mejores formas de invertir dinero de sponsors es formar divisiones infantiles y juveniles. Enseñarles a jugar al fútbol para que no cometan errores groseros al momento de jugar oficialmente.



Se sabe que esto lleva tiempo. Pero los réditos serán muy buenos. Basta como ejemplo ver la cantidad de muy buenos futbolistas que formaron clubes como Newells Old Boys de Rosario, River Plate, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Lanús y Argentinos Juniors, entre otros. También se puede observar esa idea en Godoy Cruz, de Mendoza, donde ya hay varios "productos" locales jugando en el primer equipo, tanto a nivel nacional como internacional.



Cito este ejemplo del fútbol porque es el deporte más promocionado. Pero vaya esta reflexión para todas las instituciones donde se practican diversos deportes. Comencemos a invertir en nuestros niños y jóvenes. Les ofrezcamos la posibilidad de crecer y desarrollarse en nuestras instituciones para que triunfen en Argentina y el mundo.