Señor director:

"Es necesario que haya un viejo para enseñarle a estos jóvenes cómo es vivir sin nada". Esta frase es de Livia Raffaele, de 94 años quien pasó la Segunda Guerra Mundial en Italia y que, como lectora habitual de este diario suele tener palabras de aliento para que escriba mis notas en el diario.

Esto me incitó a escribir sobre la necesidad de poner freno a esta generación, llamada de "cristal". Son tan endebles, que todo se quiebra. No hay solidez en su enfrentar y mejorar la humanidad. Solo por disentir en vista de su egoísmo y conveniencia. Ni relaciones con padres, abuelos (la familia y el respeto, reemplazada)...Los padres de hoy no tienen autoridad, pueden confundirlos como autoritarios...Y así sigue la organización social....Entonces, como "tierra de nadie", la organización Política, siguiendo la tendencia individualista, se olvidan del bien común, y solo en la oratoria, y algún gesto (solo dádiva), lo emplean para ocultar el beneficio personal. De allí, funcionarios, sindicalistas y todos los "allegados", deshonestos, salen económicamente beneficiados. Nada nuevo es esto escrito, pero el mensaje es: hasta cuándo se permitirá esta degradación humana? Se necesita un "dique" personal a la deshonestidad y respeto a la autoridad. Si cada uno, desde su lugar, hiciera esto, mejoraría nuestra sociedad .

(felicito a la directora de jardín que no firmó en el marco del CTE la solicitud a una madre, que gasta en fumar cigarrillos y tatuarse. entre otras cosas, a la que se animó a decirle: "usted no cumple en traer el material solicitado para su niño, y quiere el gobierno se lo de?". Esto es cuidar la honestidad!