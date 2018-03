Amar a San Juan involucra todo lo que significa nuestra provincia. Su gente, historia, cultura, educación, tradiciones, deporte, familia. Si, quizás sea exagerado de mi parte decirlo, pero, veo a mi gente como familia y nuestra tierra sanjuanina como nuestro hogar. Es por eso que cuando a alguien de la familia le va bien, me emociona, felicito, aplaudo y aliento a ir por más éxitos. Y, cuando le va mal, me pone triste. Pero a la vez, trato de mirar lo positivo para salir adelante y no quedarse con la derrota. En este caso, la tristeza es deportiva, pero también vecinal. El Club Atlético Unión, de Villa Krause, perdió la categoría del Torneo Federal A.

Unión de Villa Krause representó al fútbol sanjuanino en el Torneo Federal A.

La noticia quizás no altere el funcionamiento de la comunidad. Sin embargo, afecta a cientos y hasta miles de personas que quieren ver crecer a una institución convertida en tradicional del Sur de la provincia. Pero, como reza el dicho: "lo que no mata fortalece''. ¿Será que esta situación de pérdida de la categoría, le dará más fuerzas a todos aquellos que aman el deporte y a esta entidad azul que tantas satisfacciones le dio al deporte sanjuanino?



Como comprovinciano, hincha de otro equipo, es mi anhelo que todos apoyemos al deporte local, porque las instituciones deportivas tienen que crecer. Se trata de bastiones que la sociedad tiene para inculcar una mente y cuerpo sano entre nuestros niños y jóvenes. Todas las instituciones son importantes. Son aportes a la contención de los ciudadanos.



Como comprovinciano, quiero darle un abrazo para la gente de Unión y el aliento de que sigan trabajando en bien de la comunidad, de niños, jóvenes y adultos, para bien de San Juan.