Señor director:

El domingo pasado fui con mi familia a pasear con mi familia a la zona del dique de Ullum. El día estaba soleado y muy lindo. Me llamó la atención los centenares de jóvenes que en grupos y en sus respectivos vehículos llegaban a la zona del embarcadero, más precisamente antes de llegar a la entrada. Decenas de autos y camionetas estaban estacionados, mientras los veinteañeros y de más edad también, tomaban mate o bebidas de distinto tipo. Por el clima y los jóvenes, parecía como un festejo por el día de la primavera. Realmente es bueno ver a los chicos disfrutar con tranquilidad y en un ambiente de alegría, luego de tantas restricciones que se produjeron por la pandemia. Ante esta presencia masiva de público, lo que me permito sugerir es que las autoridades municipales correspondientes coloquen baños químicos y haya mayor presencia policial, para prevenir cualquier tipo de situación que le quite la tranquilidad a los visitantes.

Roberto Cardenali

DNI 15.904.944