Señor director:



El rol de la mujer en la pareja y en la sociedad, tema tan controvertido en la historia, hoy tristemente visto en Afganistán, nos lleva hacer esta breve reflexión, evitando la disgregación (incoherencia en el pensamiento).



Creo puede traer un poco de luz a nuestro presente: Psicológicamente la mujer tiene rasgos propios diferentes al hombre. La idea machista: el hombre, ser superior, al que hay que obedecer y complacer, fue reemplazada por la del respeto mutuo, bajo un pie de igualdad, reconociendo las diferencias a veces en fortaleza, psicología, etc. entre ambos. Pondré una escena simple, pero muy ilustrativa, hasta de cuánto una mujer no era respetada.



"Domingo: juntada fliar: almuerzo. Hombres jugando a las cartas. Mujer añorando juntarse con amigas para intercambiar temas comunes (desde política, inquietudes personales respecto a sueños a lograr en la actividad empresarial, estudios, etc.). Va creando una frustración interior, por no ser comprendida. (claro: está dentro del sacrificio que como madre y esposa debían hacerse). Por suerte, hombres "comprensivos'' (o inteligentes) que aman de verdad, comprendieron esta realidad, y los "sacrificios'' fueron compartidos.



Es decir, se respeta ese mundo interior de la mujer inquieto y creativo, que va en pro de su crecimiento personal.



Por ello tenemos una Angela Merkel, y cuántas mujeres más,que colaboran en la mejora de nuestro mundo presente, en arte, medicina, empresa, educación, política, etc. Un aspecto importante debe primar en ella. Lograr su equilibrio interior: sin él, esa mujer cae en conductas que no la benefician.



A mi personalmente, no me identifican manifestaciones que ensucian las paredes de una iglesia, sea la religión que sea, ni que expresen insultos al hombre, ni que vayan desnudas, etc.etc. Esto es un "empoderamiento'' denigrante para la mujer. Como el péndulo, nos vamos de un extremo al otro. Lograr el equilibrio interior, es lograr conductas equilibradas, no reacciones extremas, perjudiciales, respetando al semejante y logrando la paz interior que te lleva a la verdadera plenitud como ser Humano.



Beatriz del Alba

Poetisa