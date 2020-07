Señor director:

Todavía suelen verse carretelas tiradas por caballos en distintos lugares de la provincia. Muchos de estos equinos no se los ve en buen estado de salud. Menos aún en esta temporada invernal. Lo mismo ocurre con los perros callejeros, en distintos lugares buscando un lugar donde protegerse del frío. Es conocido que hay muchas personas que de manera anónima ayudan a los canes desamparados con abrigos y cajas de cartón donde refugiarse. Por lo que se necesita que más personas brinden esa ayuda solidaria y algo de alimento para que puedan sobrevivir a este invierno. Lo incomprensible es que en el caso de los equinos, sus dueños no les brinden apoyo ni protección contra el frío. Me refiero a lugares donde estén abrigados y con forraje para alimentarse. Se han visto caballos que pasan la noche a la intemperie e incluso atados. Es de esperar que las autoridades correspondientes como Medio Ambiente, Policía Ecológica y la Justicia de Faltas, tome medidas con quienes maltratan a los animales. En el caso de los caballos es necesario que la policía patrulle las zonas donde más son usados para trasladar cargas.



Roberto Sánchez

DNI 6.290.287