Señor director:



Entonces, no me perdía ninguno de los partidos de divisiones inferiores que se jugaban en la cancha de Del Bono (foto), los domingos de mañana. Tampoco los de la primera. Pero las inferiores me atraían.

Jugaban algunos amigos míos, con los cuales, durante la semana, le dábamos a la pelota en la canchita del "campito pobre" -donde está ahora el barrio profesional- o en el lote aledaño a la Escuela Nacional 21, que eran los escenarios clásicos de nuestros encuentros. El Alejandro Landa, que pintaba para gran arquero, y otros que hicieron carrera como el "Negro" Oro, que se fue a probar en Ferro; el hoy doctor Alberto Gómez, el "Pirincho" Gómez, que se dio el gusto de debutar reemplazando a Edgar Villalba; el "Pajarito" Robledo; Carlitos Fernández; el "Pocho" Esbry; el "Chiquito" Rodríguez; el "Panza" Quiroga; el "Negro" Ramos, que jugó en la selección, y otros que huyen de mi memoria.



En uno de esos partidos, contra la sexta de San Martín, jugó para los "verdinegros" el hermano menor del "Catuco" Molina, al que apodaban "Catuquito", o "Pirulo", es decir Washington Molina. Hace unos días lo vi y le recordé que fui testigo de su debut en primera y me contó: "Había jugado esa mañana en la sexta y mi hermano me pidió que le llevara la bicicleta al club. Así es que me metí al camarín a ver cómo se cambiaban los de primera. Se supo que el 'Negro' Sarmiento, que jugaba de ocho, no vendría y empezaron a buscar reemplazo. Antes no había suplentes. Y yo estaba ahí de casualidad. Fue Leal el que me señaló y dijo: '¡éste juega!' Me conocían porque en los entrenamientos de los jueves don Rodríguez Nieto nos mezclaba con la primera. Así que jugué con Del Bono esa tarde, aunque ya había jugado en la sexta. A Merino lo pusieron de ocho y yo fui puntero derecho. Tenía 14 años".



Molina triunfó en el fútbol sanjuanino y podía jugar de 8, 9 o 10. Fue campeón argentino con San Juan y le dedico este recuerdo junto a aquella camada de grandes jugadores que dio San Martín, salidos de sus inferiores, como el "Beto" Naveda, el "Bocha" Rius, el "Pancho" Velázquez, Edgar Paz, el "Marciano" Muñoz y otros.