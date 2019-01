El estadio Parque de Mayo después del terremoto.



Se van a cumplir 75 años del terremoto del 15 de enero de 1944. Han pasado tres generaciones de sanjuaninos, (los pos terremoto) ya que ese hacho trágico marcó un antes y un después de un San Juan que con sacrificio y tesón, salió adelante. Estas nuevas generaciones, sólo conocen, y a medias, lo que ese terremoto significó para los sanjuaninos de ayer. Tristeza, dolor y el empezar de nuevo, y una cicatriz que nuca va cerrar. No quedó nada en pie, o casi nada y si quedó algo, luego por la modernidad, la prevención o el progreso, la mano del hombre se hizo sentir, haciendo desaparecer, en muchos casos, parte de la historio, del patrimonio y de la identidad. Con o sin razón se olvidaron del futuro o de "los pos terremoto''. Las fotos son la voz de la tragedia, son los ojos del espanto y son los ayuda memoria. Mirando esas fotos, cuyo autor es José Mazuelos, me encuentro con un espacio, necesario para esa época, como el Estadio del Parque de Mayo. Se trata de un testigo, protagonista y resignado paciente, del crecimiento de San Juan. También herido por el sismo, derribado recientemente. Por sus estructuras pasaron todas las manifestaciones que un pueblo experimenta, los deportes, la cultura, la intensa vida social, lo religioso, las tradiciones y costumbres, lo político, y hasta el mal uso que le dio la última dictadura militar para torturas y presionar a civiles que querían vivir en libertad. Los sanjuaninos hicieron de este espacio el aliado a su sentir y vivir, no sabiendo que el Estadio ya tenía sentencia de final. La decisión que fue autorizada por sanjuaninos que confunden la palabra historia y patrimonio con destrucción o "progreso''. Por sus estructuras, por sus reflectores, por sus césped y arboledas, con cielos llenos de estrellas o días llenos de sol, San Juan confió en su hospitalidad. Sabedor de como acoger a sus visitas, cumplió con creces para lo que fue construido. Supo darle a los sanjuaninos un lugar o "el lugar'' para que nos sintamos orgullosos de vivir en esta provincia. A 75 años, (15 de enero de 1944), San Juan agonizaba, San Juan sangraba, pero no murió porque su gente, la gante de ayer, se levantó y siguió (por suerte no vio la muerte de su Estadio).

Estadio Parque de Mayo, fiesta cívica.



Por Leopoldo Mazuelos Corts DNI 5.543.908

Fotos: José Mazuelos