Señor director:



El hombre con voluntad, en ocasiones puede llegar más lejos, que el inteligente sin lo primero. De la inteligencia y la afectividad nacen dos tipos humanos contrapuestos: el racional y el afectivo. Pero si la razón y el amor son grandes argumentos en la vida, la voluntad es como un puente entre ambos que le da firmeza. El muy inteligente que no puso voluntad en objetivos previstos se dirige hacia un camino sigzagueante. Con una inteligencia media pero con una voluntad férrea llega al destino trazado. Es importante hacer las cosas sabiendo que es una obligación. Saber manejar los tiempos, el orden en las tareas, planificar, aceptar posibles contrariedades en el devenir diario; obrando de esta manera se adquiere fortaleza. Con estas actitudes inician su vuelo quienes con el tiempo llegan a ser dueños de sí mismos, difícil de ser derrumbados logrando la cima soñada. Es peligroso pretender buscar el éxito inmediato sino adquirirlo mediante pequeñas batallas que van fortaleciendo, de lo contrario se está desentrenado y se siente derrotado cuando no satisface lo que le pide el momento inmediato. Los perdedores y triunfadores no se hacen con rapidez. Los primeros por años de dejadez, los segundos con empuje y desvelos. Por todo lo expuesto es necesario destacar la importancia de la voluntad en los primeros diez años de la vida de un niño en la que no se le ha dado una disciplina referida a la voluntad. Todo le será más difícil aún en la vida cotidiana. Lo diario no es insignificante ni gratuito, en ello se encuentran vidas ejemplares, con determinación y coraje. Al no tener educada la voluntad hace lo más fácil. Con el paso del tiempo esa voluntad escasamente formada dejará su rastro en los cuatro argumentos principales de la vida humana: su propia personalidad, el amor al prójimo, la vida profesional y la cultura.