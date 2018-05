Señor director:



Deseo compartir con nuestros lectores la segunda parte del "Decálogo del hombre triunfador", cuya primera parte fue publicada oportunamente. Prosigue el decálogo diciendo: 6º. No tendré miedo. Actuaré valientemente. El futuro me pertenece. Tengo total confianza en que Dios ayuda a los que luchan y trabajan honradamente; 7º No envidiaré a los que tienen más dinero, más belleza o más salud que yo. Contaré mis bienes y no mis males. Compararé mi vida con las de quienes se esfuerzan como quisiera hacerlo yo; 8º. Trataré de resolver los problemas de hoy. No obstante, sé que el tiempo lo resuelve todo. El destino pertenece a los que luchan. Hoy tendré un programa que realizar. si algo se me queda sin hacer, no me desesperaré. LO haré mañana; 9º. No pensaré en el pasado. No guardaré rencor por nadie. Practicaré la ley del perdón. Asumiré mis responsabilidades y no echaré la culpa de mis problemas otras personas. Hoy comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor. 10º. Haré un bien a alguien. ¿A quién? Buscaré a alguna persona para hacerlo, sin que lo descubra. Seré cortés y generoso. Trataré de el mal con el bien. Al llegar a la noche, comprobaré que Dios me premió con un día de felicidad e intentaré mañana ser mejor que hoy.

Dr Francisco Lázzaro Médico - MP 1760