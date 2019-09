Con un poco de humor, hay vendedores que se ganan la simpatía de los compradores.



Los vendedores ambulantes que ofrecen sus productos por avenida Córdoba, en el centro de la ciudad, se destacan por su buena onda y gracia. Tenemos un salamero que nos alegra la vida con sus ricos fiambres y quesos. Ahora tenemos un frutero y verdulero muy original. Está en la misma esquina desde hace muchos años. es muy educado, trabajador y alegre. Al llegar al negocio me encontré con una novedad sumamente graciosa. El verdulero ofrecía a viva voz "lleve señora, señor una bolsa de piedras por sesenta pesos, dos por cien. No lo podía creer ¡estaba del tomate? Lo fui a ver y le pregunté: ¿para qué vendés piedras? Y me contestó: "Para el clásico, como tiraron piedras al colectivo de Boca Juniors y ahora volvemos a encontrarnos, a ver si hacen lo mismo. No pude dejar de reír con tan fresca salida y al final reímos todos los que estábamos ahí. Espero que aprendamos de nuestros errores, que no suceda nunca más y que todos de cualquier color y bandera política nos pongamos la camiseta del Argentina y tiremos todos para adelante. La Patria nos necesita. Debemos estar unidos para defenderla y seguir siendo un país libre y soberano. ¡Todos unidos podemos lograrlo! ¡Vamos Argentina!





Por Dora Armendáriz

DNI 3.902.052