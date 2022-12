El inconsciente es maquiavélico, cuando quiere algo va y lo toma. No le interesa el medio, sólo busca su fin. Inteligente pero bien perverso. No le interesa la consecuencia propia o ajena, sólo busca su fin. Rompe barreras, las más duras o crea muros, los más grandes. Freud en su libro inhibición, síntoma y angustia hace referencia a un mecanismo de defensa poco nombrado, pero muy utilizado, que es la inhibición, mecanismo de defensa del Yo, donde la persona inhibe o renuncia inconscientemente a ciertas funciones del Yo para no entrar en conflicto con el Súper Yo. Ambas citas de libros, me refieren al consultorio en relaciones vinculares entre padres e hijos donde alguna función del Yo, por ejemplo jugar al fútbol se ve disminuida en determinadas situaciones para no superar (a lo sumo igualar) a la figura de autoridad. Bien, una vez que la figura de autoridad no está (muere), no hay motivo para inhibirse, por lo tanto, se genera a nivel inconsciente una sensación de libertad.



ALGO DE HISTORIA

La mejor versión del Diego en la selección fue a los 25 años en México 86, sin duda, de hecho fue la mejor versión de cualquier mortal con la camiseta de una selección superando a Pelé y Cruyff. En tanto que la mejor versión de Messi en el Barcelona fue en el año 2012 donde hizo más de 90 goles en un año calendario, algo nunca visto en la historia. Pero en la Selección estuvo muy lejos de esa versión. Puedo asegurar que la mejor versión de Messi con la Selección fue en esta Copa América con 34 años.



Creo que la ausencia física de Maradona le dio a Messi a nivel inconsciente una sensación de libertad que lo desbloqueó en cierta forma, sacándose de encima más de 15 años de presión con la camiseta 10 de Selección. Una vez más el Diego, incluso desde su ausencia, pudo liberar a Messi para que veamos la mejor versión (cantando el himno, enfrentando a rivales, caliente, tirándose al piso, sin largas ausencias en el campo, asistiendo, haciendo goles) que tanto lo molestaron durante 15 años. Al final de todo, esto es fútbol, las teorías, las predicciones, los análisis. Cuando la pelota tiene que entrar y pega en el palo se termina todo ahí.

Por Lic. Santiago de la Torre

