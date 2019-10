El enigma de este numero también se manifiesta en Los siete misterios y secretos del Apocalipsis, como lo muestra la pintura.



A lo largo de los siglos tanto en las mitologías, leyendas, usos, costumbres, historias y religiones de los más diversos pueblos, se dan números de manera constante y esotérica. Su reiteración parecería responder a ocultos designios que escapan al razonamiento y carecen de justificación aparente. El número 3 por ejemplo: las 3 Marías, las 3 Gracias, las 3 Parcas, las Virtudes teologales etc. También el número 12: los Apóstoles, los trabajos de Hércules, el hábito de vender cosas por docenas entre otras. Pero el numero mágico, el que desde la madrugada de la humanidad se da de modo misterioso y persistente, es el 7. Comencemos por el Génesis que consta de 7 letras y nos dice que Jehová después de realizar su obra descansó en la séptima jornada. Caín luego de matar a Abel, es anatematizado por el Señor que le dice; "Cualquiera que matara a Caín recibirá un castigo 7 veces mayor''. Cuando Noé entra en el Arca antes del diluvio, el Señor le ordena: "De todos los animales puros has de tomar de 7 en 7 machos y hembras''. El diluvio duró 7 días y cuando las aguas descendieron, el Arca se posó en el monte Ararat en el séptimo día. Para Pentecostés, deberán contarse 7 semanas a partir del primer día de las cosechas. La fiesta de los Tabernáculos deberá ser solemnizada por 7 días después de recogidos los frutos. Los judíos tienen el candelabro de 7 brazos; Salomé para complacer a su padrastro bailó a cambio de la cabeza de Bautista la danza de los 7 velos. En la era cristiana; Josefat (nombre que tiene 7 letras) es el valle de la Palestina donde se encontrarán los muertos en el día del juicio final. Jesús cayó 7 veces yendo camino a casa de Caifás para ser juzgado. La Iglesia exalta los 7 dolores de la Virgen María. De Sófocles sólo conocemos 7 tragedias, habiendo escrito más de 100. Alfonso el sabio redactó las "7 Partidas''. Este número entra en muchas expresiones populares; estar a gusto es estar "en el séptimo cielo'', guardar bien un secreto es guardarlo bajo 7 llaves; tiene 7 vidas como los gatos; cuando alguien se desgarra la ropa, "se hizo un 7 en el pantalón'', o cuando se dice: ¡La gran siete! El séptimo hijo varón lo apadrina el presidente de la República. Siete fueron Los Sacramentos, los pecados capitales, las obras de la Misericordia, las Virtudes Cardinales, los sabios famosos de Grecia, las maravillas del mundo, las colinas de Roma, las notas musicales, los colores del Arco Iris, las mujeres de Barba Azul, los Ángeles del Apocalipsis, los días de la semana, los dones del Espíritu Santo, las plagas de Egipto,los años de "las vacas gordas y de las "vacas flacas'', etc. Pero ¿Cómo ha de sorprendernos la presencia cabalística del 7 cuando advertimos que las letras sumadas de los nombres de Adán y Eva, padres de la raza humana son 7?



Por Carlos R. Buscemi

Escritor