La tolerancia en democracia se practicaba hace 3.000 años aC.

En la antigua Mesopotamia (Cercano Oriente) más precisamente en Summer, cuando se trataban asuntos de interés para el Estado, los soberanos consultaban con los ciudadanos más prominentes. Esto es un hecho democrático que se practicó 3.000 años antes de Cristo. Lo que sorprende más aún, es que la democracia no es un invento de Occidente o de fecha cercana como muchos creen. Estos conceptos tienen sus fundamentos en los pacientes trabajos hechos por los arqueólogos. Descubrieron el acta de una asamblea política, contenida en un poema grabado en once tablillas de cerámica y algunos fragmentos en escritura cuneiforme. En un principio su texto no reveló su verdadera importancia sino después de varios años de exámenes e investigaciones, pero nadie se dio cuenta del valor documental del texto referido a la historia política de Summer, hasta que en 1943, Thorkid Jacobsen publicó un estudio sobre "La democracia primitiva''. Hacia el 3.000 antes de Cristo el primer "Parlamento'' de que se tiene noticia, se reunió en sesión solemne. Se componía de dos Cámaras: un senador o asamblea de los ancianos, y una Cámara baja constituida por ciudadanos relevantes. El Parlamento al que hacemos mención, no habría sido convocado por un asunto de poca importancia, sino que se trataba de una sesión extraordinaria durante la cual las dos cámaras representativas tenían que elegir lo que hoy llamaríamos "Paz a cualquier precio'' o "La guerra por la independencia''. La ciudad de Summer tenía en aquellos años, un cierto número de ciudades - Estados que rivalizaban por la hegemonía; dos de ellas eran Kish y Uruk, esta última que amenazaba la supremacía de su rival Kish, quien por su parte pretendía hacer la guerra a los urukianos. En esos momentos fueron convocadas las dos cámaras de representantes de Uruk: la de ancianos y la de ciudadanos destacados, quienes recibieron a los representantes de Kish, portadores del ultimátum, pero el rey de Uruk consultó a la asamblea de los ancianos y éstos instaron a que no se sometiera a Kish, sino que peleen. No obstante, los representantes de las dos ciudades llegaron a la conclusión de que no es conveniente combatir "ni para unos ni para otros''. Nos podemos imaginar que las maniobras entre bastidores eran cosa corriente entre esos señores de la política. Tampoco cuesta imaginar que hubieran tenido lugar innumerables reuniones, negociaciones e intrigas muy parecidas, en el fondo, a las que tienen lugar actualmente, donde los dirigentes de las dos Cámaras anuncian las decisiones finales. Esto nos obliga a reflexionar que en la medida en que se ensancha y se profundiza el campo de excavación en esta parte del mundo, la arqueología nos ofrecerá hallazgos mas insospechados, como éste que nos dice claramente que la democracia haya nacido en esta región del mundo hace miles de años.





Por Carlos R. Buscemi

Escritor