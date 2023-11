Seño director:

En un momento crucial de nuestro país, sumido en una grave situación en todo los órdenes (social, educativo, económico, moral, etc.) por qué prima la ambición de poder en la clase dirigente política y sindical, por ejemplo, y no la conciencia de salvar a la Argentina. Sólo podremos salir adelante como sociedad con unión, honestidad y trabajo. Sólo así se logra. Entiendan, señores políticos y militantes: el fanatismo, el partidismo, la ambición de poder y egoísmo, no pueden existir en este momento. ¡No se puede cantar victoria! ¡Sólo la unión, honestidad, orden, trabajo y capacidad nos salvará! ¡Es el reclamo que nace de cada ciudadano consciente de la gravedad presente! Aquí transcribo las sabias palabras de nuestro ilustre escritor y profesor Roald Viganó: "La patria necesita hoy el progresismo visionario de Domingo Faustino Sarmiento y hoy más que nunca necesita del humanismo criollo de Hernández, para la grandeza del país y del hombre argentino". ¡Que Dios nos ilumine para el bien de nuestra patria!



Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales