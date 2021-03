Señor director:



La harina integral es el producto de la molienda de los granos de los cereales enteros con la que se fabrica pan integral, bizcochos integrales, etc. El pan integral es un alimento completo, elaborado con la harina integral, a la cual se le agrega agua, un poco de sal y levadura de cerveza o de pan. A veces se le puede agregar leche, crema, manteca o aceite, para mejorar su gusto o aumentar su poder nutritivo. No debe usarse levaduras que se expendan en el comercio que son inaceptables, pues están fabricadas con productos químicos, perjudiciales a la salud. El pan debe estar bien cocido para que resulte más fácilmente digerible, debiendo preferirse el pan viejo o tostado, al recién horneado. Este pan integral puede hacerse en casa, aunque sea una sola vez por semana, pues como ya se mencionó, es más saludable no comer pan fresco.

Dr. Francisco Lázzaro

Médico - MP 1760