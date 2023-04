Señor director:

Hace 30 años que no venía a San Juan. Me llevo una gran impresión al ver el Parque de Mayo y alrededores. Está bien cuidado, por lo que es atractivo para ir a pasear, descansar un rato del trajín cotidiano como también hacer actividad física como caminatas, trote y en aparatos. Me encantó ver tanta gente cuidando su salud en este que es el principal pulmón verde de la ciudad. Ver este parque me hace pensar que se debe replicar en la provincia que desde siempre fue semidesértica. Crear focos de vegetación en lugares clave de la provincia, sin dudas hará que ayude al medio ambiente y la calidad de vida de los sanjuaninos como así también servirá para brindar nuevos y buenos atractivos para los visitantes.

Silverio Agüero

DNI 7.5492.151

Buenos Aires