Señor director:



Optimismo es la "propensión de ver y juzgar las cosas en su aspecto tan favorable". Nos preguntamos sobre cuál es la razón de que los problemas de la vida les sirven para superarse a ciertas personas, mientras que a otras las aplastan. Los optimistas que se encuentran frente a dificultades, saben mantenerse firmes y enfrentan los problemas con la convicción que "puede haber solución". Esta actitud da como resultado que tales personas se superen en todos los aspectos de la vida. Estudios realizados en este respecto han llegado a la conclusión de que los optimistas sobresalen en los estudios, gozan de mejor salud, ganan más dinero, forman matrimonios felices y estables, permanecen unidos a sus hijos y hasta quizás vivan más tiempo. No todos los optimistas de hoy lo fueron durante toda su vida, por diversas razones, pero supieron aplicar técnicas para mantener alto el ánimo y alcanzar una visión optimista de su vida. Uno de esos caminos es que "simplemente no piensan en el fracaso", y ni siquiera usan esta palabra sino que más bien usan términos como "equivocación", "desperfecto", torpeza", "paso en falso", "confusión", "embrollo", "'avería", "revés", "error". Pero nunca "fracaso". Otras de estas personas para salir de su estado de pesimismo, parten de la convicción de que la persona optimista tiene éxito porque dispone de numerosas alternativas para actuar. Thomas Edison realizó experimentos, uno tras otro, en busca de la lámpara de luz incandescente. Mientras tanto, le decía a su desalentado compañero de trabajo: "No hemos fracasado, sino que ahora conocemos miles de cosas que no resultan; así que estamos mucho más cerca de encontrar lo que sí va a funcionar".





Dr. Francisco Lázzaro

Médico - MP 1760