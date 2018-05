Un proverbio africano dice "cuando no existe enemigo en tu interior, el enemigo de afuera no puede hacerte daño''. Dejame decirte que de la calidad de tus pensamientos va a ser la calidad de vida que llegues a tener. Por los años transcurridos puedo asegurar que lo que nos separa de nuestros sueños somos nosotros mismos y una pared alta de pensamientos negativos. Muchas veces los sueños que te has planteado no se han cumplido en su mayoría por tener pensamientos limitantes y a veces negativos. Nutrirse de pensamientos positivos te hace ser más libre y feliz. Es importante que te repitas constantemente frases positivas sobre ti mismo. Tienes que buscar metas que te lleven a expandirte y que sobretodo dejen un impacto positivo en los que te rodean.



Al llenarte de pensamientos positivos, tu mundo se amplía, lo que hace también que tu caja de herramientas se llene más, porque si en nuestra caja sólo tenemos un martillo, veremos clavos por todos lados. Pero en la vida, no sólo puedes ver clavos, sino que hay muchísimas cosas más, entonces para cada situación tienes que abrir tu caja interior y sacar la herramienta correcta para ese momento. Porque las respuestas, ideas, posibilidades y potenciales que necesitas están dentro tuyo. Sólo recuerda escuchar tu voz interior y confiar en que el resultado siempre será el más apropiado. Deja las preocupaciones de lado y confía en que cuando una situación inesperada llegue, tendrás las herramientas y capacidades para superarla. Todo en la vida está preparado para que tú seas lo mejor que puedes ser y cumplas con tus misiones de vida. Brilla al ritmo de la vida y verás cómo terminarás brillando más allá de lo que nunca te has imaginado. Unge tu cabeza con pensamientos positivos. Tú eres capaz, tú lo lograrás, ¡tú te lo mereces!... porque Dios, desde que naciste, te formó para brillar.





Por Gema Espinosa Licenciada - Coach Ontológico Profesional