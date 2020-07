Señor director:



El escritor Pablo Neruda nació en Chile el 12 de julio de 1904. Fue poeta, político, diplomático. Su nombre era Neftalí Ricardo Reyes. Cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1971 dijo: "Tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás mi esperanza. Por eso tal vez he llegado aquí con mi poesía y también con mi bandera". Poeta multifacético expresó con variedad temática sus vivencias en versos personalísimos impulsados por su desbordada fantasía. Sus poemas fueron generados en su romanticismo y en aspectos guiados por un sentido social. Algunas de sus obras fueron "Crepusculario" (1923'), "Residencia en la tierra" (1935), "Nuevo canto de amor a Stalingrado" (1943), "Odas elementales "(1954), "Canto general" (1955), "Cien sonetos de amor" (1959), "Confieso que he vivido" (1974). El hombre enamorado se hizo poeta para nombrar a su amada: "Veo el sol trasmigrar racimos en tu rostro,/ mirando hacia la altura reconozco tus pasos,/ Matilde, bienamada, diadema, bienvenida.". En el año 1924 Neruda escribió: "Veinte poemas de amor y una canción desesperada". Pablo Neruda falleció el 23 de setiembre de 1973. Sus restos junto con los de Matilde Urrutia están depositados en Isla Negra, situada a ciento trece kilómetros de Santiago. En homenaje al poeta escribí la siguiente poesía:



"En Isla Negra": "Frente a dorada arena,/ heredad de roca demolida,/ donde el mar serpea/ su espuma de plata ensortijada,/ con cansancio de auroras/ y magia violeta de crepúsculos/ varó su timón, Pablo Neruda,/ para encallar en los basaltos negros/ de Isla Negra.// Ninguna brisa ya,/ henchirá su vela,/ ni levará el ancla/ rumbo al mundo.// Mascarones de proa/ comparten con gaviotas y petreles/ la afanosa tarea de vigías.// Duerme Neruda, arrullado/ por olas que elevan/ la obertura solemne del silencio en los basaltos negros/ de Isla Negra.// Allí, el Pacífico/ de azul y tornasolada bruma,/ entona con gemido restallante/ la canción desesperada.



Fanny Escolar de Siere

Profesora en Letras