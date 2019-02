Señor director:



Quiero manifestar de forma pública (aunque ya lo hice por medio de un expediente), el descontento que tengo con el precio de la boleta de agua emitida por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). Esto es debido a que considero que el servicio, lo mismo que mis vecinos, es bastante deficiente, ya que al día 12 de febrero del corriente año, por lo menos en mi domicilio, ubicado en la ciudad de Caucete, no hubo agua. Días pasados también ocurrió lo mismo. A esto se suma el mal servicio que recibo de cloacas, lo mismo que les sucede a mis vecinos. A mi criterio no hay excusas, debido a que queda comprobado que también hay muchas personas que son afectadas. Espero recibir respuesta de las autoridades de este organismo a la brevedad y que los arreglos sean duraderos, no como lo es en la actualidad, que les hacen ciertos arreglos y se vuelven a romper. También les recuerdo que este organismo brinda un servicio público que el Estado está obligado a brindarlo a la perfección.



Raúl Alfredo Lozano

DNI 10.205.443

Caucete