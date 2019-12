Señor director:



Por razones laborales tuve la oportunidad de recorrer en el último mes varios departamentos de los denominados turísticos de la provincia. Me refiero a Valle Fértil, Iglesia, Calingasta y Jáchal. En todos ellos noté un alza en los precios de alojamiento como en el rubro gastronómico. Podría achacarle esta situación a la crisis económica que vive el país. No es que quiera que me regalen nada. Pero creo que los prestadores de servicios en estos departamentos, como las autoridades de Turismo a nivel provincial, deberían sentarse a estudiar este tema para las próximas vacaciones de verano que están a pocas semanas de iniciarse. Me refiero a que si los precios en el país están altos, tenemos que hacer un esfuerzo para incentivar la visita de turistas a estos lugares. Me refiero a precios, promociones y buena atención. Estos momentos son desafíos para enfrentar y crecer para que la industria del turismo sea una fuente importante de ingresos para la provincia y sus ciudadanos.



Martina González DNI 18.011.856