Señor director:



Todos los días abro DIARIO DE CUYO para leer las noticias. Y, sin lugar a dudas, me emociono cuando me informan sobre lo que acontece en los pueblos lejanos a la capital de la provincia, pero cercano a los corazones de todos los sanjuaninos. Enterarse de lo que sucede a nivel político, social, cultural, turístico y deportivo, es muy importante para quienes amamos cada rinconcito de esta, nuestra querida tierra. Y, digo todo esto como una especie de preámbulo, para agradecer y felicitar a este medio de comunicación por brindarnos la nota: "Los Andes quiere hacer historia'', escrita por el periodista Ariel Poblete. Esta información se refiere a los 100 años que celebra este club de Tudcum, un pueblo iglesiano enclavado al pie de la cordillera. Y, precisamente, no sólo celebra un siglo de vida institucional, sino que coincide con que el equipo clasificó para disputar la finalísima de la Copa de Clubes Campeones de la provincia, torneo creado por el exdirector de este prestigioso medio de comunicación, don Francisco Salvador Montes.



Sin dudas, Montes era un hombre visionario que soñaba con un San Juan integrado y unido por medio del deporte, los valores, la ética y el trabajo. Gracias por mostrarnos las noticias de todos los rincones de San Juan.