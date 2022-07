Señor director:



Louis Armstrong, músico y trompetista estadounidense de jazz. Nacido en Nueva Orleans el 4 de agosto de 1901 en el seno de una familia muy pobre y en uno de los barrios marginale, la miseria se agudizó cuando su padre los abandonó. Louis pasaría su juventud en un difícil vecindario de las afueras de la ciudad. Su padre adoptivo le regaló su primera trompeta. En 1964, grabó el que sería su tema más vendido: "Hello, Dolly''. En este álbum se encuentra, también, otro tema clásico de Armstrong, "Jeepers Creepers''. "What a Wonderful World'', escrita por Bob Thiele y George David Weiss especialmente para Louis Armstrong y editada por primera vez como single a principios del otoño de 1967, tenía la intención de ser un antídoto al clima político y racial de la década de 1960. Ese tema traspasó las barreras del tiempo, y pese a que en el momento de su salida al mercado no superó las mil copias vendidas, 20 años después, en 1987, al ser incluida en la banda de sonido de "Good Morning, Vietnam'', llegó a todo el mundo, siendo un éxito inmediato. Sufrió un ataque al corazón en 1959. Pero un segundo ataque al corazón en 1971, le obligó a guardar reposo durante dos meses. Se reunió nuevamente a tocar con su grupo el 5 de julio de ese mismo año y, al día siguiente, en Corona, Queens (Nueva York) murió mientras dormía por complicaciones de su corazón, casi un mes antes de cumplir 70 años.



