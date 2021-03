Señor director:



Es un tema muy hablado desde hace años. Sin embargo, no hay o no se lleva a cabo una política de Estado a nivel nacional como provincial sobre el riego por goteo, en especial en geografías tan difíciles como la sanjuanina, las lluvias son muy escasas durante todo el año. Cuando vemos la poca cantidad de agua que hay, por ejemplo en el dique de Ullum, nos alarmamos, si comparamos con la cantidad de agua que había en la década de 1980 y 1990. No podemos esperar a que la situación sea insostenible. Debemos promover el riego por goteo de manera urgente. La naturaleza no espera y el ser humano no debe ignorar esta situación que es alarmante en un futuro.

Rubén Briceño

DNI 13.674.503