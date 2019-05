Señor director:



Es importante que el niño pequeño goce de un sueño reparador. La habitación donde duerme debe ser completamente cerrada. Aún durante la noche, debe tener la ventana algo abierta, según la estación del año. De esta manera se evitan las corrientes de aire. El fumador de ningún modo podrá estar cerca del niño ni en su habitación. El bebé necesita dormir mucho en su cuna, por lo cual no hay que despertarlo nunca mientras duerme. Lo importante es que el bebé duerma en posición de costado y no boca abajo ni de espalda, pues las regurgitaciones (salida de leche u otro líquido por la boca), que son frecuentes en el niño pequeño, podrían penetrar en las vías respiratorias. La tranquilidad es indispensable para la salud del niño, por lo cual solo se levantará de su cuna para amamantarlo, bañarlo y cambiar de pañales. Es importante tener en cuenta que el niño no debe dormir con la madre (ni con otra persona); por esta razón pueden ocurrir graves accidentes, sino en una cuna bien acolchada junto a la cama de la madre; cuando ha cumplido los ocho meses de edad, el niño debe dormir en una habitación propia y no más con sus padres. Para proteger al niño de insectos y picaduras es conveniente cubrir la cuna con un tul de algodón (no de fibra sintética).





Dr. Francisco Lázzaro Médico - MP- 1760